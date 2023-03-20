Супруги блоггеров и предпринимателей Таня Парфильева и Иван Кришталь сообщили, что станут родителями впервые. 28-летняя Таня беременна первенцем.

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Таня Парфильева впервые станет мамой

Инфлюэнсерша на своей странице показала атмосферное видео, на котором позирует в легком атласном платье на бретелях, что подчеркивает едва округлый животик. Она распустила волосы и уложила их волнами и дополнила образ массивными серьгами.

Таня Парфильева станет мамой: видео

В инстаграм-сториз Таня рассказала, была ли эта беременность желанной и спланированной. Блогерша призналась, что задумалась с мужем о ребенке еще за год до полномасштабного вторжения.

"Мы задумались над этим и начали проходить чекапы организма где-то за год до начала полномасштабного вторжения. Были полностью здоровы, но тогда все равно не получилось так быстро, как хотелось. А потом 24 и из-за сильного стресса у меня начались некоторые проблемы с гормонами и щитовидной железой. Мы все скорректировали, но полностью отпустили эту тему. Поэтому да, беременность была по-настоящему желательна. Но в то же время и очень неожиданная именно в тот момент", – призналась инфлюэнсерша.

Трогательными кадрами поделился и муж Тани Иван Кришталь. "Не описать словами, какие эмоции я испытываю", – поделился он.

Таня Парфильева и Иван Кришталь станут родителями / Фото из инстаграма Ивана Кришталя

В комментариях инстаграм-звезд приветствуют их друзья, коллеги и другие известные личности. Они желают семье счастья, а малышу – здоровья.