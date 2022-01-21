Блогерша-миллионница рассказала, что смогла преодолеть болезнь с помощью специалистов. В последний раз она "срывалась" два месяца назад.

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Булимия – пройденный страшный сон. Сейчас я счастлива, спокойна. Без желания "закрыть глаза на что-нибудь" и заесть боль. До недавнего времени я много работала со специалистами и поняла, в чем проблема. По счастливому стечению обстоятельств, мне удалось вылезти из этого. Я набрала 5 кг и люблю себя как никогда,

– написала Саша Пустовит в сети.

Саша Пустовит о булимии / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Что такое булимия? Это психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным ощущением голода и объедания, после которых человек пытается "очистить" организм с помощью рвоты, слабительных, мочегонных средств, физических упражнений.

Она попросила всех своих поклонниц обращаться за помощью к экспертам, потому что самостоятельно остановить болезнь очень сложно. Также она отметила, что все истории, которые есть в сети о ней и болезни, следует "делить на десять", намекая, что некоторые преувеличили или соврали. Вероятно, она имела в виду своего экс-мужа Игоря Пустовита. В частности, она попросила не приписывать к теме булимии ее нового парня – стоматолога Платона Тарнавского.

Саша Пустовит о булимии / Фото с инстаграм-сторис блогерши

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В частности, Саша Бо показала фотосравнение собственной фигуры "до всех стрессовых событий" и "после". В период между разным течением булимии она потеряла 10 килограммов. Сейчас она вернулась к комфортным формам тела.

Саша Пустовит показала свою фигуру в разные периоды жизни / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Что известно о болезни Саши Пустовит