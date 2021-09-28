Украинская певица Анастасия Приходько училась в Киевском национальном университете культуры и искусств. В 18 лет она столкнулась с болезнью – анорексией.

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Анастасия Приходько болела анорексией

Знаменитость рассказала, что причиной болезни стали замечания от "друзей". Они критиковали ее за живот и второй подбородок.

Начала дробное питание, понемногу дошло до отвращения к еде, начало тошнить от нее. На весах было 47 – 48. Я поняла, что могу два дня не есть, пить воду, съесть капусту, когда привычка срабатывала, что что-то нужно съесть. Психолог сказала, что у меня начальная версия анорексии,

– призналась певица.

Анастасия Приходько добавила, что испытывала отвращение даже к любимой еде. Это начало ее пугать.

"Я это прошла и знаю, что похудеть – это тяжело. Но, набрать вес – это еще сложнее! Анорексия – бич нашего времени, психическое расстройство, с которым справиться крайне сложно. Тебе все время кажется, что у тебя лишний вес, даже тогда, когда его нет. Но мозг думает обратное. Ты не можешь позволить себе съесть лишнее. А потом организм перестает воспринимать пищу в принципе и начинаются страшные необратимые процессы", – поделилась звезда.

Артистка начала бороться с болезнью. В этом ей помогла поддержка мамы, которая много разговаривала с дочкой, готовила ей вкусную домашнюю еду. Со временем к Анастасии вернулся аппетит. Чтобы улучшить физическую форму, девушка уже не голодала, а начала заниматься спортом.

Совет от Приходько

Знаменитость отметила, что девушкам не стоит никого слушать в погоне за безупречной фигурой.

Не бегите за мнимыми идеалами, не создавайте иллюзорных кумиров, особенно, в эпоху блоггерства, когда, чтобы быть красивым, достаточно хорошей позы, освещения или просто инста-фильтра. Картинка – это не настоящая жизнь! Ищите себя!

– подчеркнула Анастасия.

Исполнительница посоветовала девушкам, страдающим от анорексии, пойти к врачу и не стесняться просить о помощи.

Отметим, что блогер и певица Jerry Heil также рассказывала, что болела анорексией. Тогда она переписывалась с бойфрендом, который якобы был худее девушки вдвое. Это ее беспокоило, поэтому Jerry Heil начала голодать. Ей помогла поддержка мамы.

Текст публикации Анастасии Приходько

Об анорексии.

Когда воды и капустного листа тебе хватает на несколько дней, а любимая еда вызывает тошноту и отвращение – это страшно! Я это прошла и знаю, что похудеть – это тяжело. Но набрать вес – это еще сложнее! Анорексия – бич нашего времени, психическое расстройство, с которым справиться крайне сложно. Тебе все время кажется, что у тебя лишний вес, даже тогда, когда его нет и в помине. Но мозг думает обратное. Ты не можешь позволить себе съесть лишнее. А потом организм перестает воспринимать пищу в принципе и начинаются страшные необратимые процессы.

Поэтому, девочки, никогда не слушайте, что вы некрасивы и вам срочно нужно худеть, чтобы получить что-то недостижимое! Не бегите за мнимыми идеалами, не создавайте иллюзорных кумиров, особенно, в эпоху блоггерства, когда, чтобы быть красивым, достаточно хорошей позы, освещения или просто инста-фильтра. Картинка – это не настоящая жизнь. Ищите себя! Если у вас уже есть проблемы, бегите к врачам, не стесняйтесь попросить помощи у близких. Вы сами отвечаете за свою жизнь! Берегите себя.