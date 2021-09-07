Известная украинская исполнительница, автор песен и блогер Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаєва) уже рассказывала, что страдала анорексией. Однако недавно звезда призналась, что стало причиной болезни.

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Jerry Heil об анорексии

В возрасте 18 лет девушка переписывалась с парнем, с которым впоследствии закрутила отношения. Он был очень худым, по словам Яны, вдвое меньше ее. Это ее беспокоило – поэтому она решила ограничить себя в еде.

Помню, утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед – съесть салат из огурца заправленный водой... конечно, что с таким питанием я похудела и у меня начались проблемы с женским здоровьем. Так мне поставили диагноз анорексия,

– призналась звезда.

"Потом мама меня решила откормить жареными котлетами из рыбы, и тогда я начала наоборот стремительно набирать вес. С того периода своей жизни я стараюсь осторожно относиться к своему здоровью, – добавила Jerry Heil.

Отметим, что певица также рассказывала, что могла съедать лишь одно яблоко в день. Тогда ее вес составлял 46 килограмм.

Jerry Hei – веган

Знаменитость открыто заявляет о том, что является веганом. То есть она полностью отказалась от употребления животных продуктов. Одной из причин такого решения является профессия ее родителей. Они 20 лет работают мясниками.

20 лет ты живешь с тем, что у тебя за окном колют свиней, но все равно не можешь с этим свыкнуться. Я искала маме работу, но для людей, которые десятками лет занимаются одним делом, потом трудно кардинально изменить свое дело. Именно из-за них я стала веганом,

– заметила Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды

Кто из звезд болел анорексией