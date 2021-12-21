Рождество отменяется: почему Елизавета II не поедет праздновать в Сандрингем

Британская королева Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме вместе со своей семьей, как это происходило каждый год. Однако она сможет увидеться с родными в Виндзорском замке, где сейчас проживает. Все из-за COVID-19.

В Букингеме подтвердили информацию, что Елизавета II лично приняла такое решение после тщательного рассмотрения. Все обусловлено быстрым распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Королева останется в Виндзорском дворце, а к ней приедут родственники. Гости должны будут соблюдать все правила безопасности.

Отметим, что ранее королева отменила традиционный праздничный обед в Виндзоре, 21 декабря, для широкого круга семьи, где должны были прийти 50 членов королевской семьи. Причиной стало распространение COVID-19.

Рождество-2021 в королевском дворе