С российскими песнями собираю стадионы, – Оля Полякова призналась, будет ли петь на украинском

До вторжения России в Украину в репертуаре Оли Поляковой не было ни одной песни на украинском языке, только на русском. Сейчас их уже шесть, а к осени артистка собирается записать целый альбом.

На пропагандистские упреки о притеснениях русскоязычных в Украине Оля Полякова всегда отвечала, что она – "русскоязычная певица, собирающая стадионы с русскими песнями". Однако в будущем хочет петь на родном языке, звезда уже работает над украиноязычным альбомом.

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Почему Оля Полякова поет на украинском

Абсолютно все говорят, что мой голос на украинском звучит совсем иначе – душевнее, выше, нежнее. Потому что украинский язык звучит по душе. И я совсем по-другому стала звучать. Я открываю для себя это, это так мотивирует,

– объяснила певица.

Сейчас у Оли Поляковой шесть украиноязычных песен, которые она "катает в турах" по Европе и США. Однако через лето ее репертуар значительно пополнится.

"Я к осени собираюсь записать целый альбом украиноязычных песен, где Оля Полякова будет совсем другой. Она будет мелодичнее, искреннее и глубже", - делится артистка.

после 24 февраля Оля Полякова, как и многие публичные люди, перешла на украинский язык . С дочками Машей и Алисой она общается только на родном языке, потому что во Франции их часто спрашивали, россияне ли они.

Однако менять сценический образ "королевы ночи" Полякова не планирует. Душевные украиноязычные песни она будет петь вместе со "Шлепками", "Лед тронулся" и другими. "Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна, и все бесполезно. А сегодня понимаю, что без музыки никуда. Сегодня она поддержка. Я вижу это на каждом своем концерте", – заявляет знаменитость.

В апреле Оля Полякова выпустила украиноязычную колыбельную на мелодию Скорика , из-за которой поскандалила с Оксаной Билозир: