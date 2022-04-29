После полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы, которые раньше были русскоязычными, перешли на украинский. Среди них есть и артисты.

Читайте также "Я не брошу ее": Оля Полякова вспомнила, как уговаривала мужа сбежать из Украины

Оля Полякова в быту также общается на русском. Выехав во Францию, исполнительница с дочерьми решила перейти на украинский. Артистка рассказала, что няня, которая ухаживала за ее детьми, – украиноязычная, однако младшая дочь всегда отвечала ей по-русски. Когда началась война, Алиса начала разговаривать на родном языке своей страны.

Также Оля заметила, что россиянам в Европе сейчас очень тяжело. Когда иностранцы слышат русский, они сразу спрашивают, человек ли из России, с опаской относятся к ней.

В публичных местах мы общаемся только на украинском. Когда слышат русский, нас сразу спрашивают, россияне ли. Когда отвечаем: "Нет, мы из Украины", у людей меняется выражение лица, возникает сочувствие. Они понимают наше горе,

– поделилась Полякова.

Интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Кто из коллег Поляковой перешел на украинский язык, пытается искоренить все, что связывает с врагом – узнайте по ссылке.