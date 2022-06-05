Украинский музыкант Макс Барских считает, что против него в России идет пропаганда. Там распространили очередной фейк об артисте.

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В России анонсировали концерт Барских: как отреагировал артист

Певец опубликовал фото, на котором изображены афиши с анонсированным концертом Макса Барских. Пользователей привлекло его название "Музыка вне политики". Выступление должно было состояться в августе в Санкт-Петербурге, судя по афише.

Но Макс Барских сразу ответил, что это фейк и резко отреагировал на ложную информацию.

Пропагандисты беснуются от нищеты и бессилия, как обычно, выполняя работу на 2 с минусом. Совет: не сбавляйте оборотов, мы запаслись попкорном и с интересом наблюдаем как медленно, но верно вы сами тянете себя ко дну!

– написал певец.



В России расклеили афиши с концертом Барских / Фото с инстаграма артиста

Заметим, это уже не первое проявление пропаганды Макса Барских. Недавно песни музыканта снова можно было слушать в России. Однако он объяснил, что его треки были украдены и опубликованы на платформах без разрешения. Артист работает над тем, чтобы полностью удалить песни из русского пространства.

Как отреагировала сеть

Информационный вброс активно обсуждается в комментариях под сообщением. На "концерт" отреагировал продюсер музыканта Алан Бадоев. Он подчеркнул, что никакого выступления быть не может. "А это уже не просто фейк. Это чьи-то вложения в фейк, кто-то на это потратился. А главное кто-то пострадает, купив билет. Ведь никакого концерта не может быть и конечно не будет. Так цинично обманывать своих людей. Успокойтесь этот артист не о вас. Слушайте Газманова, например".