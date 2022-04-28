Билозир утверждает, что Полякова перепела "Мелодію" Скорика, известную как "Свіча", которую артистка посвятила памяти жертв Голодомора. Ольга Полежака перепела "Кленову баладу", а Тоня Матвиенко песню "Коханий".
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Мне, конечно, приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но чтобы уже так нагло их перепевать без учета авторского права, интеллектуальных прав, прожитых мною моей жизни в моих песнях. Неужели не хватает творческой фантазии и креативного мышления? Напоминаю, что война война, а законы в Украине работают! Хотите получать "письма счастья"?
– эмоционально написала Билозир.
Реакция сети
Подписчики Билозир отмечают, что она также не имеет авторских прав на "Мелодію" Скорика. Также они советуют быть ей более сдержанной. Есть и те, кто поддерживает исполнительницу.
- "Не люблю Полякову вообще, но авторские права на саму "Мелодію" принадлежат не вам, насколько мне известно. Разрешение исполнять песню – это не владение авторскими правами на композицию".
- "Поддерживаю, Оксана Владимировна! Утащить песню легче, чем написать, еще и выдать ее за свою. Есть и такое! Только у нас забывают или вообще не знают, что духовное рейдерство – тоже преступление!"
- "Полностью поддерживаю, госпожа Оксана".
За Полякову, Матвиенко и Полежаку вступилась телеведущая Катя Осадчая. Она опубликовала сообщение на личной странице в инстаграмме, отметив, что Билозир стоило бы все выяснить с коллегами лично, а не выносить ссору на публику.
Ну что ж за дикость… Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение. Зачем публично устраивать срач?
– спросила Осадчая.
Ведущая обратилась к Оксане Билозир и отметила, что во время войны нехорошо устраивать такие скандалы. Сейчас каждый украинец делает что может: "Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозиться судом. Мы бы все были рады услышать ваше исполнение песен на благотворительных концертах. Оксана, отвечаю в публичном поле, поскольку вы начали это именно так".
Реакция сети на сообщение Осадчей
В комментариях под публикацией Осадчей большинство подписчиков поддержали ее ответ. Они отмечают, что во время войны Билозир следует помогать армии, а не начинать публичные ссоры.
- "Я в шоке, как имеет время на такую выписку. Наверное, ракеты на голову не падают и война ее не касается. Интересно, это ее больше всего волнует?"
- "И что дальше? Оксана, во время войны решили хайпануть? Может лучше заняться чем-нибудь умнее? Вам не стыдно?"
- "Из-за отсутствия спроса человек хочет хоть как-то о себе громко напомнить. Но избрал он достаточно унизительный, для себя же, способ. Лучше бы предложил им присоединиться к исполнению дуэтом. Думаю, никто бы не отказал".
- "Патриотка… Это все, что ее волнует во время войны".
- "Полякова этим пением собирает средства для Украины, а Билозир не видно и не слышно с ее "легендарной" песней".
- "Это она хочет попиариться. Боится, наверное, что версия Поляковой будет популярнее".