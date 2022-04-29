Украинская певица 29 апреля поделилась архивной записью песни-реквиема "Свеча" на музыку классика Скорика и прокомментировала свои претензии к коллегам-артисткам, в частности к Поляковой. По ее мнению, эта песня и мелодия была создана для того, чтобы весь мир услышал о Голодоморе, а не для "укачивания" украинцев в песне Поляковой, к примеру.

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"...Шедевр мировой классической музыки "Мелодия" стала песней-реквием "Свеча", песней, которая бы выплакала тоску по миллионам украинцев, которых уморили Голодом на плодородной земле! И как можно было из этой "Мелодии", песни-реквием" Свеча", забрать контент (стихи), сменить слова на "Колыбельную" и понести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину!" – отметила Билозир.

Оксана Билозир саркастически добавила, что во Франции, где находится Полякова с дочками, возможно, "нет времени почитать историю своего народа", но хайпануть хочется.

Может и пруть эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными странами-агрессорами, украинцы – мудрые и сильные, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее! По крайней мере, вы проявили свою подлинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит!

– добавила Билозир.

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