Выступление Меладзе на одном из самых масштабных украинских фестивалей Atlas Weekend обсуждали уже давно. Ранее организаторы пояснили, что пригласили артиста по многочисленным просьбам гостей.
Обратите внимание Солисты ансамбля ВСУ ушли с телешоу, в котором принял участие Меладзе
Валерий Меладзе на Atlas Weekend
В Киев на Atlas Weekend приехали тысячи людей из разных уголков Украины. Несмотря на то, что солисты ВСУ покинули телепроект, в котором артист участвовал, Украинский Хельсинский союз по правам человека выступил против концерта Меладзе в Украине, он все-таки вышел на главную сцену фестиваля.
Более того, российский певец на своем концерте собрал аншлаг. Казалось бы, что исполнителя из страны-агрессора вообще бы не должны были впускать в Украину. Мало того, что он приехал, десятки тысяч украинцев в унисон пели его хиты, а после окончания концерта настойчиво вызывали на бис. Выступление Валерия Меладзе продлили еще на 20 минут.
Организаторы опасались, что из-за приглашения российского певца могут возникнуть проблемы: беспорядки, провокации и тому подобное. Однако ничего из этого не было. Меладзе встретили как родного.
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Реакция сети
На инстаграм-странице Atlas Weekend под заметкой о выступление Меладзе пользователи сети и гости фестиваля выражают свое восхищение от выступления.
- "Лучшее, что было на этом фестивале! Легенда на века!"
- "Супер! Там были мои друзья. Невероятная энергетика! Люди были в восторге и подпевали все композиции!"
- "Пригласите его и в следующем году! Было круто!"
- "Осуществилась моя мечта! Спасибо!"
- "Это было невероятно!"
Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend
Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend
Однако многие люди отмечают, что позорно приглашать в Украину российских исполнителей, которые не признают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.
- "Просто позорно пускать на сцену фестиваля российских артистов, которые поддерживают Путина. Atlas Weekend, где ваша гражданская позиция? Сегодня он поет в Украине, а завтра будет жать руку Путину!"
- "Это просто ужас да и только".
- "Ого, разочарована".
- "Позорный фестиваль".
- "Какой ужас!"
Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend
Комментарии под сообщением о выступлении Меладзе / Скриншот из инстаграма Atlas Weekend
Отметим, на положительные комментарии представители фестиваля активно отвечают. А вот с пользователями, которые выражают свое недовольство, связь не поддерживают. Также много негативных комментариев удаляют.
Политическая позиция Валерия Меладзе
- Российский певец русского происхождения ранее сравнивал "события 2014-го года на Донбассе с событиями в Грузии в 2008 году.
- Меладзе никогда не называл Россию агрессором и не комментировал войну на Донбассе.
- Ранее он не выступал в оккупированном Крыму и на востоке Украины, чтобы "не попадать" в санкционные списки Украины.
- В последнее время артист все чаще выступает с сольными концертами в нашей стране.
- Недавно он анонсировал два масштабных концерта, которые состоятся в 2022 году в Киеве и Одессе.