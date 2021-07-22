Светлана Лобода является одной из тех любительниц России, которые все чаще анонсируют концерты в Украине. Она не скрывает, что уже приехала в наше государство, и даже посещает радиостанции.

Обратите внимание Возвращение гастролерок: почему Лорак и Лобода 7 лет публично не выступали в Украине

Светлана Лобода приехала в Украину

Артистка активно распространяет в инстаграме фото и видео с различных радиостанций Киева. Она уже успела побывать на радио "Пятница", "Наше Радио", "Русское Радио. Украина", "NRJ Украина". Такое "турне" российская звезда устроила по случаю премьеры нового трека "Алло" и клипа на него.



Светлана Лобода на Радио "Пятница" / Скриншот инстаграм-сториз Лободы



Светлана Лобода на радио "NRJ Украина" / Скриншот инстаграм-сториз Лободы



Светлана Лобода на "Русское Радио. Украина" / Скриншот инстаграм-сториз Лободы



Светлана Лобода на "Наше Радио" / Скриншот инстаграм-сториз Лободы

Режиссером видеоработы стал известный украинский режиссер Алан Бадоев. Он неоднократно сотрудничал с Лободой и другими артистами, которые во время российско-украинской войны выступают и строят карьеру в стране-агрессоре.

Лобода запланировала концерт в Украине

Недавно гастролерша заявила, что 14 августа выступит в Одессе. Поскольку сейчас там высокий сезон, много туристов, то артисты часто выступают там. Интересно то, что многие выступления планируют именно российские исполнители, которым должны были бы запретить въезд на территорию Украины.

Светлана Лобода выступает в России, финансируя оккупантов, которые убивают наших воинов, а потом едет зарабатывать на украинцах.