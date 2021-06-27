Несмотря на многочисленные попытки общественных активистов помешать приезду Басты в Украину, два его концерта в Киеве все же состоялись. Рэпер, который из-за запрета на въезд не выступал в Украине четыре года, собрал множество фанов в столичном клубе Stereo Plaza.
К теме Раскалывает народ, – Yarmak осудил СБУ за разрешенный въезд Басты в Украину
Подавляющее большинство зрителей оказалось в фан-зоне. Публика не придерживалась ни социальной дистанции, ни других карантинных норм. Поклонники Басты пели песни кумира вместе с ним и бурно реагировали на каждый трек.
Видео с концертов Басты в Киеве
К теме Е*анутые, – неадекватная фанатка Басты устроила истерику перед концертом
Концерты Басты в Украине: главное
- О намерениях провести концерты в Украине Баста объявил еще в декабре прошлого года. Произошло это вскоре после того, как рэпера исключили из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Он исчез из этого списка после того, как прошел 3-летний срок запрета за въезд.
- В начале мая Баста приехал в Киев, его заметили в ресторане на Крещатике. Там охранники рэпера набросились на киевлянина, который спросил певца, чей Крым.
- Накануне гастролей Басты в Киеве и Одессе появилась информация, что СБУ просит Минкульт включить его в "черный список". Однако впоследствии в Министерстве культуры заявили, что не получали представления от СБУ.
- Так, активисты в Киеве пытались сорвать концерт Басты. Протестующие держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию" и скандировали "Позор".