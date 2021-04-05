Артисты Филипп Киркоров и Ани Лорак, которая сделала выбор в пользу страны-агрессора, до сих пор имеют звание "народных" и беспрепятственно ездят в Украину. Александр Ткаченко объяснил, почему так происходит.

Александр Ткаченко отметил, что Министерство культуры Украины лишь обнародует решение СБУ о запретах на въезд. Так, российские артисты не смогут пересекать границу Украины лишь в том случае, если нарушат закон, например, будут выступать в оккупированном Крыму.

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Если артист где-то что-то высказал, но не нарушил законы, это его частный взгляд, который я не поддерживаю, осуждаю, но мы тоже свободная страна. Мы не можем за каждое высказывание вводить запреты или наоборот давать ордена,

– подчеркнул Александр Ткаченко.

Именно поэтому Ани Лорак, которая живет и развивает музыкальную карьеру России, приезжает в Киев и гуляет по улицам столицы. Последний ее визит в Украину состоялся несколько недель назад. К слову, певицу, как и ее звездного товарища Филиппа Киркорова, до сих пор не лишили звания народной артистки. Ранее Александр Ткаченко объяснял, что в таком случае придется пересмотреть государственные награды и других исполнителей.

"Я достаточно скептически отношусь к этому постсоветскому феномену статуса "заслуженных" и "народных". Это действительно советская традиция. В европейских странах есть почетные отличия президента и государства за вклад в развитие культуры", – отметил Ткаченко в новом интервью.

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