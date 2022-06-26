Россияне в очередной раз атаковали в Украине "военный объект". Вражеские ракеты попали в дом, где жили мирные киевляне и гости города. Среди них женщина, сбежавшая от войны из Северодонецка. Оккупанты продолжают разрушать жизнь украинцев.
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Реакция звездного бомонда на обстрелы Киева
Владимир Остапчук
"Нелюди, орки, бомбят мирный Киев".
Кристина Решетник
"Не хочется молчать, потому что страдают дети. Эту 7-летнюю девочку, которая на фото, вытащили из-под завалов в Киеве. 14 ракет выпустили сегодня по столице.
Воскресенье. 6 утра. Семья спала у себя дома и тут прилетела ракета из России по "военному объекту". Понимаю, что нас хотят запугать, понимаю, что война, но я отказываюсь понимать, почему должны страдать невинные дети. Неужели в 21 веке мировое сообщество не может ничего предпринять, чтобы прекратить ракетный обстрел городов в центре Европы?
Понимаю, что вопрос риторический. Но гибнут дети! Наши украинцы, их родители, военные – тоже чьи-то дети! А все боятся уже начавшейся Третьей мировой еще 24 февраля. Для нас она уже длится 123 дня!
Видео в карусели из Харькова, тоже очень пострадавшего сегодня. Нет слов, одни эмоции!"
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Григорий Решетник
"Киев сегодня… Уже даже слова подобрать сложно. Безумная ярость, боль, сочувствие… Но в то же время вера в страну и ВСУ. Боже, храни Украину! Мы непременно выстоим и победим".
Alyona Alyona
"Какую? Скажите мне, какую угрозу для России представляла эта девочка, ее мама (кстати, гражданка России) и папа, живя в обычном многоэтажном доме? Или для Беларуси? Жилые дома в приграничных городах, бабушкины дома, огороды, сараи со скотом…
Всегда искала что-нибудь хорошее там, где его, к сожалению, нет. Если Беларусь и живет, то где-то за границей и с 2020 года. Где же это воспетое партизанское движение? Затих, замер и молча смотрит. Позор. Надеюсь, европейское сообщество отреагирует на это не только в медиа".
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Евгений Кот
С*ки, Россия – страна-террорист!"
Наталья Могилевская
"Бомбят мой родной Киев! От бессилия и своих поражений на фронте они издеваются над нами. Я уверена, что это агония. Сочувствую, мои родные. Держимся! Если я буду нужна – я всегда рядом".
Лилия Ребрик
Илона Гвоздева
"Киев сегодня! 14 ракет. Когда этот ужас кончится?!"
Юрий Горбунов
"Демилитаризация Киева! Бьют по жилым домам и садикам! Когда же вы все уже сдохнете, орки прокляты?!"
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