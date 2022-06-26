В киевский детский сад, по которому ракетами ударила Россия, ходила дочь Притулы

Об этом волонтер и шоумен рассказал в день, когда россияне нанесли удар. К счастью, в момент обстрела рядом со зданием никого не было.

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Садик не работает с 24 февраля

Еще несколько месяцев назад там раздавался детский смех. Однако теперь во дворе, где бегали дошкольники, большая воронка от взрыва и сплошное разрушение. А само здание иссечено осколками боеприпаса.

Очередная атака российских животных на столицу свободной Украины. Разбитый ракетным ударом жилой дом, удар по детскому саду, в котором моя дочь Соломия воспитывалась до большого вторжения,

– написал Сергей Притула.

Когда учреждениям дошкольного образования разрешили возобновить работу, здесь решили этого не делать. Об этом написал в комментариях к этому посту киевлянин Святослав Ханенко, который знаком с владельцами заведения и тоже водил туда своих детей. "Считаю это примером иногда неприятных, но в итоге блестящих решений", – подытожил мужчина.



Последствия удара по детскому саду в Киеве / Фото с фейсбука Сергея Притулы

Россияне именно это и используют, – Притула

Волонтер также акцентировал внимание на том, что война это горе и россияне это знают. Они хотят, чтобы мы ощутили всю боль, которую такими действиями несут на нашу землю.

Война это горе, и Россия это знает. Россия не просто это знает, россияне именно это и используют. Россия хочет, чтобы мы рыдали, плакали и опускали руки от бессилия. Россия хочет, чтобы мы сдались и встали на колени,

– написал Сергей Притула.

Однако он добавил, что украинцы – не тот народ, который сдается. Вооруженные Силы Украины каждый день дают отпор врагу, а наша противовоздушная оборона сбивает все больше вражеских ракет. Наша артиллерия бьет российскую технику без остановок, а командование армии планирует десятки успешных операций.

"Украина победит, нас невозможно победить. Ни ракетами. Ни танками. Ни изнасилованным российским телевизором. Помните, что нас много. Помните, что мы украинцы. Поддерживайте нашу Армию", – подытожил известный волонтер.

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