Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены и рассекретил имя дочери

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин 30 декабря стал отцом. Он рассказал, как прошли роды его жены и признался, что дочь назвал Елизаветой.

Украинский певец и новоиспеченный отец Роман Сасанчин поделился первыми подробностями после рождения дочери. Он рассказал, как прошли роды и рассекретил имя дочери.

Важно Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его возлюбленная Иванна впервые стали родителями

Роман Сасанчин о родах

Артист поделился, что как беременность, так и роды были нелегкими. "Уже сегодня в два часа ночи Иванка звонит, и говорит: "У меня схватки начались". С того момента я с ней сидел. Она не смогла естественно родить, ее кесарили. Буквально пол часа назад мне принесли маленькое чудо! Я не могу передать эти эмоции", – поделился звездный отец.

Хотя сначала Роман Сасанчин сомневался, пойдет ли на партнерские роды, уже перед важным событием он таки решил осмелиться на то, чтобы поддержать любимую в процессе.

Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это такое таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее,

– рассказал исполнитель.

Новоиспеченный отец рассекретил имя дочери: "Назвали Елизавета. Элизабет будет в паспорте". Он добавил, что никогда не думал о том, что станет отцом в 19 лет.

"Я никогда не мог подумать ... я очень переживал. Это прежде всего ответственность. Многое для ребенка сделать. Когда я сидел в палате и услышал крик на весь коридор, я сразу понял, что это мое", – сказал Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин с дочкой / Фото из инстаграма Сасанчина

Беременность жены Романа Сасанчина