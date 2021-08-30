О беременности девушки Иванны 19-летний Роман Сасанчин узнал еще в апреле. Тогда пара жила в Тернополе и ухаживала за мамой певца, которая тяжело переносила COVID-19. В это непростое время юноша узнал, что у них родится первенец.

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"Мы жили в Тернополе, у Иванки были вопросы к своему здоровью. Она сделала тест и хотела пошутить про две полоски, когда была только одна. Я пришел, и появляется вторая. Это был шок для нас", – вспомнил Роман Сасанчин.

Следовательно, в мае 2021 года парень сделал предложение любимой, подарив букет красно-белых роз и кольцо. Тогда ходили слухи, что Иванна беременна, однако пара раз за разом опровергала их. Как выяснилось, чтобы не сглазили, потому что хоть ребенок и не запланированный, но желанный.

Мы не скрывали. Когда люди спрашивали лично, мы кое-кому говорили. Не очень хотели разглашать, потому что есть разные люди. Мы боялись, что это может как то плохо повлиять,

– признался Роман Сасанчин.

К слову, победитель "Голоса страны" не планирует отказываться от сцены. Из столицы в Чертков они переехали ненадолго – на время ремонта в квартире, подаренной проектом. В Киев молодая семья вернется уже с малышом.

"Я планирую поступить в университет, но хочу сначала со всем разобраться. То, что у нас произошло, не помешает дальше развиваться", – заявил Роман Сасанчин.