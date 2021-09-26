Об этом Иванна рассказала в сториз на личной странице в инстаграме. Сейчас к ней приковано особое внимание публики и сторонники беспокоились, что произошло.

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Беременная девушка Романа Сасанчина в больнице

Иванна рассказала, что у нее внезапно упало давление и она потеряла сознание. Любимый увез ее в больницу, ведь волновался за нее и малыша. Врачи осмотрели девушку, сейчас ситуация стабилизировалась.

Будущая мама отметила, что, скорее всего, на нее так повлияла погода. А с ребенком все абсолютно хорошо, почему она очень рада.



Девушка Романа Сасанчина попала в больницу / Скриншот инстаграм-сториз Иванны



Девушка Романа Сасанчина попала в больницу / Скриншот инстаграм-сториз Иванны

Напомним, о беременности 23-летней невесты Сасанчина стало известно в конце августа. Девушка уже рассекретила, что станет мамой в период между 14 декабря и в 6 января.