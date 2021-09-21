Прямо посреди улицы в городе Чертков, что на Тернопольщине, Роман Сасанчин и Иванна лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти. Судя по реакции влюбленных, они мечтали именно о дочке.

Интересно Хотела пошутить про две полоски – как Роман Сасанчин узнал о беременности любимой

У нас будет дочь. Мы ждали нашу девочку с самого начала, как только узнали о беременности. Ощущение подсказывали, что там маленькая принцеска растет,

– прокомментировала беременная невеста победителя "Голоса страны".

Что известно о беременности невесты Романа Сасанчина