Еще не завершил ремонт: Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосе країни"

Украинский певец Роман Сасанчин 3 года назад выиграл "Голос країни". За победу в шоу артист получил квартиру. Теперь Сасанчин показал журналистам, как обустроил свое жилье.

Квартира расположена в пригороде Киева. Победитель "Голоса страны-2020" признается, что еще не успел завершить ремонт.

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Как Сасанчин обустроил квартиру

Роман Сасанчин обустроил только спальню для жены и дочери. Остальные комнаты до сих пор ждут ремонта.

Оказывается, деньги для обустройства квартиры он заработал не музыкой. Артист работал на складе в интернет-магазине.

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосе країни" / Скриншот с видео

Победитель шоу уверяет, что не боится работы, потому что в случае чего всегда сможет прокормить семью. После рождения дочери Роман чувствует большую ответственность.

Певец также прокомментировал слухи о разводе с женой Иванной.

Был момент, когда мы, как кот с собакой, поругались. Иванка такая же по себе, что может что-то выложить во все стороны, всем пожаловаться. Так оно в принципе и произошло,

– объяснил Сасанчин.



Роман Сасанчин с женой / Фото с его инстаграммы

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