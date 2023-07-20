Блоггерша и певица Анна Тринчер рассказала об изменениях в ее жизни. Звезда вместе с мужем Александром Волошиным переезжает в загородный дом.
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Анна Тринчер и Александр Волошин переезжают
Артистка опубликовала первые фотографии на фоне дома. Это роскошный двухэтажный дом с территорией.
Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом. Я ходила очарованная и мечтала о том, как я буду бегать по территории, заниматься йогой в своем дворике, буду приглашать друзей на шашлыки,
– поделилась звезда.
Анна Тринчер не сообщила, купили ли супруги новый дом или снимает арендованный.
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото из инстаграма Анны Тринчер
- Заметим, Александр Волошин и Анна Тринчер перед свадьбой заключили брачный договор. Это не сигнал к разводу, а попытка перестраховаться перед разными возможными случаями. К тому же мама Ани просила заключить договор, потому что обижалась на девушку после помолвки.
- Александр Волошин зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц. Он признавался, что не тратит доход, а инвестирует. И в конце мая блоггер подарил жене дорогой автомобиль Porsche Macan за 70 тысяч долларов.