Девушка Остапчука показала, как они проводят особенный день. Пара решила уединиться в необычной гостинице в Киеве.
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Остапчук с любимой празднует годовщину отношений
Украинский шоумен Владимир Остапчук ровно 12 месяцев назад начал отношения с Екатериной Полтавской. Сегодня пара отмечает первую годовщину.
Накануне вечером влюбленные заселились в интересную гостиницу – она популярна из-за своих розовых ванных комнат.
Остапчук с девушкой в отеле / Фото из инстаграм-сторис Полтавской
Оказывается, сначала Остапчука с девушкой заселили в обычный номер, однако Екатерина добилась переселения.
Сначала дали номер, где ванная была серой. Но я хотела розовую… Потом переселили в другой, но там шумел трамвай. Впоследствии пришла узнавшая Вову менеджерка и дала нам тихий номер с розовой ванной,
– объяснила Полтавская.
Остапчук посвятил любимой пост
Звездный ведущий поделился романтическими фото со своей 23-летней девушкой. В посте он поблагодарил избранницу за то, что она научила его верить в себя.
Коть, нам сегодня 1 год. Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности нужно защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить что угодно. Спасибо за твой юмор и отношение к миру,
– написал он.
Кроме того, Остапчук добавил, что любит Екатерину и поздравил ее с первой годовщиной. Полтавская отреагировала в комментариях и призналась ему в любви.
В своих инстаграмм-сторис Катерина тоже поздравила любимого с годовщиной. Она отметила, что за этот год они прожили вместе маленькую жизнь.
Полтавская поздравила Остапчука с годовщиной отношений / Фото с ее инстаграм-сторис
"Сильно люблю тебя и спасибо за все, что делаешь для меня… Ты мой идеальный мужчина, открытостью и искренностью души которого я восхищаюсь", – написала Полтавская.
Полтавская обратилась к Остапчуку / Фото с ее инстаграм-сторис
Кроме того, Владимир Остапчук заказал любимой цветы. Однако букет показался ему маленьким, и он пообещал поехать с ней в цветочный, чтобы выбрать новый.
Что известно об отношениях Остапчука с Полтавской
- Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 23-летней Екатериной Полтавской.
- Девушка ранее рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания они съехались. Остапчук старше Екатерины на 16 лет. Родители Полтавской спокойно отреагировали на это и нашли общий язык. Владимир также познакомил своих родителей с любимой.
- В настоящее время влюбленные живут на съемной квартире, однако параллельно обустраивают дом, который Остапчук приобрел в браке с Кристиной Горняк.