Супруги решили переехать подальше от городской суеты, поэтому выбрали уютный дом под Киевом. Раньше певица показывала, каким был переезд.

Интересно Кристина Решетник показала архивные фото с мужем: как супруги выглядели 15 лет назад

Новый дом MamaRika показала в своих инстаграмм-сторис. Певица провела экскурсию по дому и показала первый этаж.

Румтур начинается! Покажу вам наш дом, но пока только первый этаж. Второй покажу во второй серии,

– рассказала звезда.

MamaRika показала дом, в котором живет с семьей: видео

На входе в доме небольшая прихожая, в которой находятся полочки для обуви, а также двери, ведущие в гараж.

На первом этаже также расположена гостевая спальня с собственной гардеробной и гардеробной комнатой, а также дополнительная туалет без душевой кабины.



MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Скриншот

По словам MamaRika, большую часть времени они с семьей проводят на первом этаже. Там сделали зону отдыха с телевизором, а также обустроили игровой уголок для сына.



MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Скриншот

Много времени семья проводит и во дворе. На террасе заднего дворика певица устроила уютный уголок с мягкими диванами и столиком и расставила большие вазоны с искусственными цветами.



MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Скриншот

Кроме того, звездные супруги еще планируют доделать газон, чтобы там разместить игровую площадку для сына Давида.

Ранее певица с мужем Сергеем и сыном жили в съемном доме под Киевом, неподалеку от Гостомеля. В какой город теперь переехала семья – пока неизвестно.

К слову, недавно в дом за городом переехали другие звездные супруги – Анна Тринчер и Александр Волошин. Они уехали из квартиры и переселились в большой дом. Пара не поделилась, купили ли они квартиру или арендуют его.