Відомого американського музиканта та лідера однойменної групи Мерилін Менсона останнім часом звинувачують у насильстві та жорстокості. Також через свої епатажні образи та концерти він часто ставав зіркою гучних скандалів.

Його особисте життя досить насичене, адже він часто змінює партнерок, які згодом звинувачують співака в аб'юзі. Тож, що відомо про скандальне життя Мериліна Менсона – з'ясовувала редакція Showbiz 24.

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Початок творчої діяльності

Ще з дитинства характер майбутньої зірки був складним та непередбачуваним. В автобіографії "Довга і важка дорога з пекла" він детально описує свої сексуальні фетиші, а також захоплення зоофілією та садомазохізмом. Також Менсон згадує про те, що в дитинстві він цікавився вогнепальною зброєю та створював саморобні порно-журнали, щоб продавати однокласникам. Ще з ранніх років він ненавидів релігію та дотримання будь-яких моральних норм.

На початку своєї кар'єри музикант одразу був дуже скандальною особистістю. Мерилін Менсон не тільки заповнив собою нішу, а й перевершив усіх своїх попередників. Аби привернути увагу до групи, на концертах він лякав людей жахливими образами та вчинками. Менсон робив все, щоб розлютити церковнослужителів: рвав на концертах Біблії, виходив на сцену з хрестом, облитим імітацією крові, одягав рясу священика.

Релігійні скандали

У 2000 році глава католицької церкви Америки Вільям Донахью звинуватив музиканта в тому, що він веде війну з самим Ісусом. Через декілька років в прямому ефірі одного американського телешоу Мерилін заявив, що пророк Мойсей був геєм.

Головним скандалом, пов'язаним із темою релігії, була бійка під час його виступу. Тоді на сцену піднявся обурений глава церкви мормонів, а співак в знак протесту вирвав з "Книги Мормона" всі сторінки. У підсумку шанувальники співака і мормони влаштували в залі справжню бійку.

Після цього варто лише музикантові приїхати в якусь країну з концертом, як місцеві релігійні представники намагаються посприяти скасуванню виступу. Наприклад, в 2001 році перед концертом Менсона в Москві ієрархи православної церкви направили меру Юрію Лужкову лист з проханням не влаштовувати в столиці концерт виконавця, який проявляє неповагу до християнства.

Аморальні вчинки

Шокуючи релігійних діячів, Менсон не забував про своїх фанів та навіть колег. Наприклад, охоронець рок-зірки Девід офіційно заявив, що під час концерту музикант раптово напав на нього, схопив за голову і притиснув до стегон, імітуючи оральний секс. Моральну шкоду чоловік оцінив у 75 тисяч доларів, але пізніше відкликав судовий позов.

Менсон розповідає про себе такі речі, які викликають у людей шок. До прикладу, що вдома у нього ціла колекція клізм, і він нібито частенько запрошує друзів, щоб разом очистити шлунки. Ще музикант запевняє, що переспав з вівцею, а потім убив її на вівтарі. Найжахливіші чутки про себе Менсон розпускає сам, скоріш за все, для того, щоб створювати ажіотаж навколо власного імені.

Скандальні романи та звинувачення в аб'юзі

Рейчел Вуд – зірка "Світу Дикого Заходу"

Свого часу у Мериліна зав'язались романтичні стосунки з вдвічі молодшою акторкою Еван Рейчел Вуд, яка знімалась у проєктах групи Marilyn Manson. Пара зустрічалась 4 роки, а згодом заручилась. "Ми обидвоє любимо Beatles. Я по-справжньому люблю Менсона! Єдиний недолік – він, буває, хропе ночами. Хоча і це мені подобається!", – говорила Рейчел. Проте за декілька місяців після заручин пара розійшлась.

Зараз Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона у насильстві та аб'юзі та першою серед жінок виконавця зізналась, що він багато років з неї знущався. На своїй сторінці в інстаграмі акторка оприлюднила заяву, у якій розповіла деталі стосунків із Мериліном Менсоном. "Мені промили мізки і змусили підкоритися. Я жила в страху відплати, наклепу та шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і закликати індустрії зупинити його, перш ніж він знищить ще життя", – шокувала Еван Рейчел Вуд.

До слова Еван Рейчел Вуд заявила, що дружина Мериліна Менсона шантажувала її через фото з юності

Інші звинувачення ексжінок Менсона

Після такої гучної заяви, мовчання порушили ще 4 колишніх коханих пасії музиканта. Фотографиня Ешлі Оултерс заявила, що вийшла зі стосунків з Мериліном із посттравматичним синдромом і депресією, повідомляли у The Sun.

Модель Сара Макнілі написала, що роман з рок-музикантом закінчився для неї довгою робою з психоаналітиком: "За "погану" поведінку він закривав мене в кімнаті, змушував слухати, як розважається з іншими жінками, забороняв спілкуватись з друзями, а якщо вона не послухається його, то він обіцяв з ними розібратись. Я чула історії інших дівчат, які хотіли заявити про поведінку Менсона, – їх домашніх тварин знайшли мертвими". Також зі слів моделі, актор звинувачував її в усіх смертних гріхах, щоб вона відчула себе нікчемною, і обіцяв розбити їй битою обличчя. Про це повідомляли у "BBC Україна"

Схожими історіями згодом поділилилсь модель Ешлі Ліндсі Морган, співачка Фібі Бріджерс та зірка "Гри престолів" Есме Б'янко.

Акторка Роуз Макгоуен підтримала інших колишніх дівчат співака у своєму інстаграмі, оскільки сама з ним свого часу була у стосунках і теж була заручена: "Потрібні роки, щоб одужати від аб'юзу, я бажаю їм сил, щоб пройти цей шлях і повністю одужати. Нехай суспільство дізнається правду. Нехай рани почнуть затягуватись", – написала дівчина в твіттері.

Реакція Менсона на скандал з насильством

Наступного дня Мерилін виступив у своєму інстаграмі з промовою і назвав це все "викривленою реальністю".

Очевидно, що моє мистецтво і моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком домовленими з партнерами-однодумцями. Незалежно від того, як і чому, інші зараз вирішили спотворити минуле, це правда,

– заявив музикант.

Проте індустрія не повірила музиканту, і дуже швидко відреагували на слова його колишніх дівчат. Так представники бренду Loma Vista відмовились рекламувати його останній альбом і співпрацювати з ним. Медіакомпанія AMC Networks вирішила вирізати сцени за участю Менсона з серіалів "Калейдоскоп жахів" і "Американські боги".

Колишня дружина Мериліна Діта фон Тіз теж відреагувала на ці звинувачення. Вона написала в своєму інстаграмі, що музикант жодного разу не проявляв до неї агресії за 7 років подружнього життя.

Автор: Соломія Борух