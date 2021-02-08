Неделю назад актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Теперь звезда сериала "Мир Дикого Запада" призналась, что жена музыканта Линдси Узич шантажировала ее и угрожала обнародовать скандальные фото, которые испортят ей карьеру.

33-летняя номинантка на Золотой глобус продолжила рассказывать скандальные детали отношений с Мэрилином Мэнсоном. С рокером она встречалась еще несовершеннолетней, однако заявила, что абьюз с его стороны продолжался еще много лет. По ее словам, к шантажу причастна и нынешняя избранница музыканта фотограф Линдси Узич. Она якобы хотела испортить актерскую карьеру Эван Рейчел Вуд.

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Почему жена Мэрилина Мэнсона шантажировала Эван Рейчел Вуд

Причиной шантажа со стороны Линдси Узич Эван Рейчел Вуд называет свои архивные фото. На них несовершеннолетняя актриса изображена с нарисованными усами и в головном уборе немцев. Как призналась сама знаменитость, кадры были сделаны после концерта Мэрилина Мэнсона в Лас-Вегасе. Тогда она провела ночь в гостиничном номере старшего бойфренда, принимала наркотики и алкоголь.

Я провела в номере большую часть ночи, потому что была еще недостаточно взрослой, чтобы пойти в казино после концерта. Несколько человек рисовали на моем лице и лицах других людей,

– вспомнила звезда.

По словам Эван Рейчел Вуд, жена певца Линдси Узич якобы планировала опубликовать провокационные фотографии. Это бы однозначно негативно отразилось на репутации актрисы в Голливуде и будущей карьере. Поэтому в декабре прошлого года она подала заявление в полицию на жену Мэнсона. Стоит отметить, что обнародовав инцидент в сети, актриса сама показала скандальные кадры.

Что известно о скандале вокруг Мэрилина Мэнсона

Эван Рейчел Вуд и еще четверо женщин заявили о сексуальном и психологическом насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Впоследствии 26-летняя певица Фиби Бриджерс заявила, что в доме звезды есть "комната для изнасилований". Певец рокер вину отрицает.

Об отсутствии насильственных проявлений в отношениях сообщила и бывшая жена музыканта модель Дита фон Тиз. Она подчеркнула, что ушла от мужчины из-за измен и злоупотребления наркотиками, а не из-за агрессии.