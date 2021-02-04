На днях актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзе. Громкий скандал прокомментировала экс-жена певца модель Дита фон Тиз. Она призналась, что за семь лет отношений мужчина не проявлял никакой агрессии к ней.

Источник: инстаграм Диты фон Тиз

48-летняя знаменитость отметила, что все жуткие детали, которые 1 февраля обнародовала звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, ее не касаются. Она уверяет, что Мэрилин Мэнсон не был жесток к ней.

Важно Ужасно издевался: Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Дита фон Тиз о скандале вокруг Мэрилина Мэнсона

Модель призналась, что после обвинений рок-музыканта в насилии получила множество сообщений с соболезнованиями. Поэтому поспешила заверить, что у них с Мэрилином Мэнсоном были другие отношения. По словам звезды, она ушла от мужа не из-за жестокости и абьюза, а из-за измен и наркотической зависимости.

Знайте, что обнародованные подробности не касаются моего личного опыта в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое было, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года. Я ушла от него через 12 месяцев из-за его неверности и злоупотребления наркотиками,

– поделилась Дита фон Тиз.

Знаменитая артистка отметила, что поддерживает всех жертв насилия и считает, что подобным проявлениям нет места в отношениях. Она искренне надеется, что женщины, которые оказались в подобной ситуации, как Эван Рейчел Вуд, найдут в себе силы вернуться к полноценной жизни.

"Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся насилию, принять меры, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление по этому поводу", – говорится в заметке Диты фон Тиз.

Что известно о скандале вокруг Мэрилина Мэнсона

33-летняя американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и абьюзе, которые продолжались много лет. 52-летний музыкант якобы начал ухаживать за на 19 лет младшей девушкой еще тогда, когда она была подростком. Актриса рассказала, что певец "промывал мозги, заставлял подчиняться и шантажировал". Известно, что о насилии со стороны рокера признались еще 4 женщины.

Сам музыкант свою вину отрицает. По его словам, обнародованные факты "искажают прошлое". Добавим, что после скандала Мэрилин Мэнсон потерял роль в сериале "Американские боги" и еще в нескольких проектах.