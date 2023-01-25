Жаль, – жена Решетника прокомментировала разрыв Даши Квитковой и Никиты Добрынина

На решение Даши Квитковой и Никиты Добрынина разойтись отреагировала жена Григория Решетника. Она поделилась, что нужно до последнего бороться за семью.

Жена украинского ведущего Григория Решетника ответила на вопросы поклонников в социальных сетях. Кроме комментария о паре из "Холостяка-12", Кристина отреагировала на разрыв пары с "Холостяка-9" – Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

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Кристина Решетник о разрыве Квитковой и Добрынина

Звездная жена в первую очередь подчеркнула, что "чужая семья – темнота". Она добавила, что из-за новости о разрыве расстроилась, тем более у супругов есть ребенок.

Очень жаль, что расходятся пары, еще и свидетелями зарождения которых мы были. Особенно, когда такие маленькие дети в семье – для любого ребенка развод родителей – это удар. Дай Бог, они смогут справиться с испытанием развода. И продолжат быть счастливыми,

– написала Кристина Решетник.

Жена шоумена опубликовала кадры по свадьбе пары, на которую пригласили и Решетников. Она добавила, что до последнего нужно бороться за семью. "И еще раз замечу, что нужно бороться до последнего за отношения, верить в институт брака, ведь именно это и есть настоящее счастье. А все остальное – это только пауза и поиск себя и своей второй половинки".



Скриншот из инстаграм-сториз

Что известно о разводе Квитковой и Добрыниной

В интервью Маше Ефросининой блоггерша заявила, что около двух недель уже не живет вместе с Никитой Добрыниным. Пока между ними только родительские отношения. Даша не думает, что их супружеские отношения смогут восстановиться.

Никита Добрынин после этого также прокомментировал признание бывшей супруги. "Эта жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно".