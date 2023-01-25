Дружина українського ведучого Григорія Решетника відповіла на запитання прихильників у соціальних мережах. Окрім коментаря про пару з "Холостяка-12", Христина відреагувала на розрив пари з "Холостяка-9" – Нікіти Добриніна та Даші Квіткової.
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Христина Решетник про розрив Квіткової і Добриніна
Зіркова дружина найперше підкреслила, що "чужа сім'я – темнота". Вона додала, що через новину про розрив засмутилась, тим паче у подружжя є дитина.
Дуже прикро, що розходяться пари, ще й свідками зародження яких ми були. Особливо, коли такі маленькі діти в сім'ї, – для будь-якої дитини розлучення батьків – це удар. Дай Боже, вони зуміють впоратися з випробуванням розлучення. Та продовжать бути щасливими,
– написала Христина Решетник.
Дружина шоумена опублікувала кадри з весілля пари, на яке запросили й Решетників. Вона додала, що до останнього потрібно боротися за сім'ю. "І вкотре зауважу, що треба боротися до останнього за стосунки, вірити в інститут шлюбу, адже саме це і є справжнє щастя. А все інше – це лише пауза і пошук себе та своєї другої половинки".
Скриншот з інстаграм-сторіз
Що відомо про розлучення Квіткової і Добриніна
- В інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що близько двох тижнів уже не живе разом з Нікітою Добриніним. Наразі між ними лише батьківські відносини. Даша не думає, що їхні подружні взаємини зможуть відновитися.
- Нікіта Добринін після цього також прокоментував зізнання колишньої дружини. "Це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно".