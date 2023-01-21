Даша Квиткова и Никита Добрынин были единственной парой, сложившейся в финале реалити-шоу "Холостяк". Влюбленные поженились, у них родился сын. Теперь блоггерка заявила, что они разошлись.

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Даша Квиткова объявила о разрыве с Никитой Добрыниным

Об этом Даша рассказала в интервью Маше Ефросининой. Блоггерка заявила, что сейчас они не живут вместе и находятся только в родительских отношениях.

Наши отношения развивались очень быстро. Мы отдавали друг другу всех себя, были вместе 24/7. В какой-то момент поняли, что очень перенасытились друг другом. А также сейчас мы по-разному развиваемся. На фоне этого мы "задушили" морально друг друга,

– рассказала Квиткова.

По словам Даши, она очень много времени уделяет работе. Девушка постоянно "разрывалась" между работой и сыном, не оставалось времени для себя и любимого. Она не отрицает, что, возможно, даже слишком много времени работала.

Даша и Никита сейчас работают с психологами, даже посещают его вместе. Однако сейчас они решили разъехаться. Квиткова остается в доме, который они приобрели еще до рождения сына, а Добрынин уехал оттуда.

У нас нет никаких отношений, кроме родительских. Мы видимся и говорим только о ребенке. Пока я не вижу, что мы можем быть вместе,

– заявила Квиткова.

Более того, Даша и Никита понимают, что за это время они могут встретить кого-то и осознать, что не хотят возвращаться в эти отношения.