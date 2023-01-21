Даша Квиткова и Никита Добрынин были единственной парой, сложившейся в финале реалити-шоу "Холостяк". Влюбленные поженились, у них родился сын. Теперь блоггерка заявила, что они разошлись.
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Даша Квиткова объявила о разрыве с Никитой Добрыниным
Об этом Даша рассказала в интервью Маше Ефросининой. Блоггерка заявила, что сейчас они не живут вместе и находятся только в родительских отношениях.
Наши отношения развивались очень быстро. Мы отдавали друг другу всех себя, были вместе 24/7. В какой-то момент поняли, что очень перенасытились друг другом. А также сейчас мы по-разному развиваемся. На фоне этого мы "задушили" морально друг друга,
– рассказала Квиткова.
По словам Даши, она очень много времени уделяет работе. Девушка постоянно "разрывалась" между работой и сыном, не оставалось времени для себя и любимого. Она не отрицает, что, возможно, даже слишком много времени работала.
Даша и Никита сейчас работают с психологами, даже посещают его вместе. Однако сейчас они решили разъехаться. Квиткова остается в доме, который они приобрели еще до рождения сына, а Добрынин уехал оттуда.
У нас нет никаких отношений, кроме родительских. Мы видимся и говорим только о ребенке. Пока я не вижу, что мы можем быть вместе,
– заявила Квиткова.
Более того, Даша и Никита понимают, что за это время они могут встретить кого-то и осознать, что не хотят возвращаться в эти отношения.
- В начале сентября 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались. Это произошло через 2 года после женитьбы. Сейчас Даша рассказала, что тогда это было желание обоих. Супруги не спешат подавать заявление на развод и расторгать церковный брак. Поначалу они хотят проработать все проблемы с психологом.
- А в ноябре блоггерка рассказывала, что они хотят второго ребенка и уже работают над этим. По словам Квитковой, они действительно хотели братца или сестренку для Льва, однако теперь все по-другому.