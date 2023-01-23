Разрыв Квитковой и Добрынина стал потрясением для всех поклонников. Даша и Никита были примером того, что на реалити-шоу можно найти любовь и построить семью. Хотя и скрыто, но на новость о разводе пары отреагировал Григорий Решетник, который наблюдал за их историей с первого дня.

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Архивное фото Григория и Кристины Решетников

В инстаграмме ведущий опубликовал трогательный снимок, на котором изображенный с женой Кристиной. Влюбленные совсем юны, это только начало их отношений.



Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграмма ведущего

Также Григорий поделился фотографией, которую сделал совсем недавно. Решетник и его избранница искренне улыбаются, наслаждаются моментом. Теперь они находятся в статусе многодетных родителей. Решетники являются одной из немногих звездных пар, которая доказывает, что настоящая любовь существует.

Не разочаровывайтесь в институте брака и подлинных чувствах. Они есть. И именно это самое ценное в мире. Живите друг для друга – только ты и я. Понимайте, уступайте, прощайте, верьте, развивайтесь, достигайте, растворяйтесь в чувствах, и, несмотря ни на что – боритесь за них. Оставляйте что-нибудь интимное только для самих себя и не выставляйте все напоказ. Не сканируйте и не копируйте, а пишите свою историю любви. Ибо только истинная любовь спасет этот мир,

– написал ведущий под фото.



Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграмма ведущего