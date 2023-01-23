К сожалению, большинство "Холостяков" не смогли построить семьи с теми девушками, которых выбирали на проекте. 24 Канал предлагает вспомнить героев прошлых сезонов романтического реалити-шоу и узнать, как они сейчас живут.

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Первый сезон "Холостяка" на украинских телеэкранах показали в 2011 году. Тогда любовь на проекте искал танцовщик Максим Чмерковский, который живет в США. В финале он выбрал Александру Шульгину, однако их история любви не имела продолжения. С 2012 года хореограф в отношениях с коллегой Петой Маргатройд. Через 5 лет у пары родился сын Шай Александр, а сейчас супруги ждут второго ребенка.

Во втором сезоне украинские девушки боролись за сердце наследника царской династии Романовых Фрэнсиса Мэтью. Избранницей мужчины стала Елена Ряснова, но их история длилась недолго. В соцсетях Фрэнсис неактивен, там лишь иногда публикует видео спортивных тренировок. О личной жизни не рассказывает.

Следующим мужчиной, который пытался найти любимую на шоу, был пластический хирург Андрей Искорнев. В финале он выбрал Анну Козырь, однако их союз быстро распался. Искорнев является россиянином, но сейчас живет в США. Он умалчивает войну в Украине. О личной жизни тоже не рассказывает.

Предприниматель Константин Евтушенко был единственным украиноязычным "Холостяком". В финале четвертого сезона реалити-шоу мужчина выбрал Анну Селюкову, но вскоре разошелся с ней. В 2014 году избранницей Константина стала олимпийская чемпионка, многоборка Наталья Добринская. Супруги воспитывают троих детей.

Избранницей футболиста Сергея Мельника, который был главным героем 5-го сезона, стала Марина Кищук. Пока Сергей занимает активную проукраинскую позицию, помогает ВСУ, рассказывает своей аудитории о войне в Украине. Однако о личной жизни молчит.

За сердце грузина Иракли Макацария украинские девушки сражались в 6 сезоне. Тогда мужчина выбрал Алену Лесик, но любовь быстро закончилась. Иракли является медийным лицом, активно ведет блог в инстаграмме, показывает свою жизнь. Летом 2022 года состоялась свадьба Иракли с Лизой Чичуа. Мужчина долгое время скрывал эти отношения, однако теперь часто радует поклонников общими фотографиями с женой.

С первых дней полномасштабной войны он поддержал Украину. Иракли поднимал украинский флаг, а также показывал гуманитарную помощь, которую сортировал для украинцев в Грузии. На странице в Иракле было несколько постов о войне.

Отношения спортсмена Дмитрия Черкасова и Лидии Немченко также не имели продолжения. В 2018 году мужчина женился на девушке Александре, которая родила ему 2 сыновей. Известно, что Саша была тайной поклонницей Дмитрия, когда он был на "Холостяке". Однажды решилась написать Черкасову в личные сообщения и их история началась.

В финале 8 сезона певец выбрал Иванну Гончарук, но их отношения не имели продолжения вне камер. Музыкант родился в Одессе, но сейчас строит карьеру в России, которая неоднократно запускала ракеты по родному городу. Еще перед полномасштабным вторжением он анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. С 24 февраля ни разу не высказывался против войны, а его страница в инстаграмме недоступна для пользователей социальной сети в Украине.

Единственной парой, которая построила семью после проекта, стали главные герои 9 сезона – телеведущий Никита Добрынин и блоггерка Даша Квиткова. В 2020 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2021 году у них родился сын Лев. Казалось, что супруги являются примером образцовой семьи, но в начале 2023 года Даша заявила о разрыве с Никитой.

По словам Квитковой, она до сих пор любит Добрынина, но отношения развивались очень стремительно, влюбленные перенасытились друг другом. Пока они живут отдельно, работают с психологом, чтобы иметь здоровые родительские отношения. Не исключают, что когда-нибудь снова будь вместе, будет второй ребенок, как они и мечтали еще несколько недель назад.

Пилот Максим Михайлюк был главным героем 10-го сезона "Холостяка". В финале он выбрал Дашу Ульянову, однако пара не строила отношения вне камер, потому что Максим признался, что на проекте имел интим с другой девушкой, а для Даши такой поступок – измена.

Потом Михайлюк закрутил роман с моделью Дашей Хлыстун. Девушка забеременела и родила пилоту дочь Ариану. Во время полномасштабного вторжения мужчина публиковал фото в военной форме и с оружием, однако пока неизвестно, участвовал ли в каких-либо боевых действиях. В соцсетях Максим публикует фото с родными, в конце декабря был в командировке во Франции, где отдыхал с любимой в Альпах.

В 11 сезоне "Холостяком" был харьковский бизнесмен Михаил Заливако. В финале он признался в любви Анне Богдан. Некоторое время влюбленные жили вместе, однако летом 2022 заявили о разрыве. Потом Анну и Максима "застукали" за объятиями во Львове. Но Богдан уверяет, что не общается с экс-любимым.

До полномасштабного вторжения Заливако был активен в соцсетях, но сейчас по большей части молчит. В октябре 2022 года он сообщил, что находится в Нью-Йорке. Где бизнесмен сейчас и есть ли у него любимая – неизвестно.

12 сезон был одним из самых ожидаемых. Сначала премьеру отложили, потому что началась полномасштабная война, потом – по техническим причинам. Однако осенью на телекранах показали проект с участием Алекса Топольского. В финале Алекс выбрал Катю Лозовицкую, но их отношения тоже быстро закончились.

В настоящее время бизнесмен находится на Бали. Похоже, что у него нет новой избранницы.


Алекс Топольский / Фото из инстаграммы "Холостяка-12"