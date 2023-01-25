Жена украинского ведущего Григория Решетника ответила на вопросы поклонников в социальных сетях. Кроме комментария о паре из "Холостяка-12", Кристина отреагировала на разрыв пары с "Холостяка-9" – Никиты Добрынина и Даши Квитковой.

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Кристина Решетник о разрыве Квитковой и Добрынина

Звездная жена в первую очередь подчеркнула, что "чужая семья – темнота". Она добавила, что из-за новости о разрыве расстроилась, тем более у супругов есть ребенок.

Очень жаль, что расходятся пары, еще и свидетелями зарождения которых мы были. Особенно, когда такие маленькие дети в семье – для любого ребенка развод родителей – это удар. Дай Бог, они смогут справиться с испытанием развода. И продолжат быть счастливыми,

– написала Кристина Решетник.

Жена шоумена опубликовала кадры по свадьбе пары, на которую пригласили и Решетников. Она добавила, что до последнего нужно бороться за семью. "И еще раз замечу, что нужно бороться до последнего за отношения, верить в институт брака, ведь именно это и есть настоящее счастье. А все остальное – это только пауза и поиск себя и своей второй половинки".



Скриншот из инстаграм-сториз

Добавим, что после разрыва Квитковой и Добрынина сообщение опубликовало и Григорий Решетник. Он поделился трогательными архивными фото с женой Кристиной и поделился мыслями об институте брака.

Что известно о разводе Квитковой и Добрыниной