Даша и Никита были единственной парой в украинском "Холостяке", которая продолжила строить отношения после проекта. Влюбленные поженились, у них родился сын. Еще два месяца назад Квиткова рассказывала, что они работают над вторым ребенком, а теперь заявила о разводе.

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Даша отважилась рассказать о разрыве в новом интервью. Она не сообщала подробностей, однако известно, что пара уже несколько недель живет в отдельности. Квиткова с сыном остается в доме, который покупала с любимым, а Добрынин уехал оттуда.

Никита Добрынин о разрыве с Дашей Квитковой

После выхода этого интервью Никита опубликовал лаконичный пост, в которой отметил, что быть сейчас отдельно – это совместное решение.

И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно,

– написал ведущий.

По словам Даши, разъехаться – это осознанное решение, которое они принимали не на эмоциях. Отношения постоянно ухудшались, поэтому, чтобы не обострять проблему, Даша и Никита решили быть отдельно. Сейчас они работают с психологом, обсуждают все вопросы, которые беспокоят. Они не исключают, что за время, пока в отдельности, могут понять, что не хотят возвращаться к этим отношениям. Или наоборот смогут пройти этот этап и в дальнейшем строить счастливую семью.