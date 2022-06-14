У 28-летней олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой очень много родственников из России, которые, по ее словам, поддерживают Украину. В то время как родная бабушка из Крыма "топит" за страну-агрессорку и ждет, пока так называемая "вторая армия мира" освободит ее внучку и правнука.

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Что говорит бабушка Ризатдиновой из Крыма

Художественная гимнастка объяснила, что ее 80-летняя бабушка из Симферополя, как пожилой человек, утром до ночи сидит у телевизора и верит всему, что "вещают" по российским федеральным каналам. В первый день войны, 24 февраля, Анна Ризатдинова позвонила бабушке, чтобы пожаловаться, а та обрадовалась, что ее "спасают".

Я говорю: "Бабушка, здесь такой ужас, в Украине началась война", а она мне отвечает: "Так это же хорошо, вас же спасают". Я говорю: "От кого спасать? Ты понимаешь, что сейчас в стране, где живет твоя внучка и Рома… Киев пылает, он в огне, не только Киев, вся Украина. Ракеты прилетают из России". Она мне говорит: "Да это все хейт, и это не на самом деле",

– шокировала признанием спортсменка.

"И это мой родной человек. Это адекватная женщина, с которой я прожила все свое детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить", – эмоционально добавила Ризатдинова.

Общается ли Ризатдинова с зомбированной бабушкой

Я пыталась как-то доказать ей, что это правда, что это не хейт, но это невозможно. Они как зомбированы. Я не знаю, что там дают на этом телевидении, но они зомбированы,

– пожаловалась олимпийская чемпионка.

Она рассказала, что после этого разговора больше не звонит бабушке. Максимум, что она может сделать – написать "как ты?", "как здоровье?". Ризатдинова призналась, что просто не может с ней общаться.

Интересно, что с бабушкой из Крыма Анна Ризатдинова не виделась более 10 лет. Она не приезжала и к 4-летнему правнуку Роману – сыну гимнастки от олигарха и беглого депутата Александра Онищенко, который причастен к разворовыванию более 1,6 миллиарда гривен из госбюджета.