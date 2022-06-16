Семья украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой изрядно ощутила на себе настоящий дух "русского мира". Оккупанты разрушили дом родителей и обстреляли авто мужчину.
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Илона Гвоздева об ущербе из-за разрушения дома
Победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала, что служба оценивает, в какую сумму может обойтись родителям ремонт дома. Сейчас они уже потратили 5-10 тысяч долларов (примерно 150-300 тысяч гривен), что является лишь частью.
Я не знаю, в какую сумму ремонт оценила служба. Уже потрачено от 5 до 10 тысяч долларов, я не знаю, сколько еще будет потрачено,
– рассказала Илона Гвоздева.
Полное интервью с танцовщицей Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн
Что известно о разрушенном доме и авто Гвоздевой
- На 8 день войны в Украине танцовщица призналась, что ее дома больше нет. Ракета прилетела в мирный район с гражданскими, где нет стратегических объектов. Семья Илоны, к счастью, не пострадала. "Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех пришедших на нашу землю", – говорила звезда.
- В апреле Илона Гвоздева с мамой и детьми уже находилась в Италии, и ее муж остался в Украине. Но оккупанты снова навредили семье – обстреляли автомобиль SKYLINE. Супруги очень скучали из-за этого, ведь с машиной связано много воспоминаний пары и семьи.