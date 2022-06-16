Семья украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой изрядно ощутила на себе настоящий дух "русского мира". Оккупанты разрушили дом родителей и обстреляли авто мужчину.

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Илона Гвоздева об ущербе из-за разрушения дома

Победительница шоу "Танцы со звездами" рассказала, что служба оценивает, в какую сумму может обойтись родителям ремонт дома. Сейчас они уже потратили 5-10 тысяч долларов (примерно 150-300 тысяч гривен), что является лишь частью.

Я не знаю, в какую сумму ремонт оценила служба. Уже потрачено от 5 до 10 тысяч долларов, я не знаю, сколько еще будет потрачено,

– рассказала Илона Гвоздева.

Полное интервью с танцовщицей Илоной Гвоздевой: смотрите видео онлайн

Напомним, также Илона Гвоздева рассказывала, сколько средств потратила за время пребывания в Италии. Она призналась, что через два месяца заплатила за еду, жилье и другие нужды примерно 80 – 90 тысяч гривен. Звезда добавила, что не брала социальные выплаты от страны, потому что не хотела привязываться в Италию или оставаться там надолго.

Что известно о разрушенном доме и авто Гвоздевой