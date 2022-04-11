Незаконная оккупация Крыма стала для Маши Ефросининой болезненным ударом. В родном городе Керчь она не была с 2014 года, но поддерживала отношения с оставшейся там родней. Так было до 24 февраля 2022-го, до того, как Россия пошла на Украину с полномасштабной войной.
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Маша Ефросинина о родственниках из Крыма
Я с ними не общаюсь, они ни разу не написали мне, не позвонили. О чем мне с ними общаться?
– эмоционально выразилась Маша Ефросинина.
Она добавила, что имеет родных и в России, ее дядя живет в Санкт-Петербурге. Более 40 дней он молчал, а на днях сам позвонил со словами, что ему жаль. Правда, не Маше Ефросининой, которая активно и повсюду осуждает Россию за войну, а ее сестре Лизе.
"Вчера моя сестра мне сказала, что наш дядя, родной брат нашего папы, написал, что ему очень жаль. Он живет в Питере. На шестую неделю что-то случилось в голове, наверное", – поделилась телезвезда.
Полное интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн
Как украинский шоу-биз общается с родными из России
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- У судьи "Танцев со звездами" Максима Чмерковского дядя и дедушка живут в Воронежской области. По словам хореографа, они не зомбированы, потому что с семьей ближе, чем с телевизором.