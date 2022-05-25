В первый день войны Ксения Мишина уехала на Запад Украины, а в апреле – на съемки в Бельгию. Все три месяца с ней был 10-летний сын Платон. Другая часть ее семьи осталась в Крыму – это мама Наталья и отец Александр, которые разведены.
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Ксения Мишина об отношениях с родителями из Крыма
Это очень сложная тема для меня, очень личная и очень болезненная тема. Мне бы не очень хотелось это обсуждать. Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, как быть дальше, что делать. Вот так жизнь разъединила, пока,
– ответила Ксения Мишина.
"Конечно, есть люди, которые адекватно реагируют на эту ситуацию. И конечно у меня есть друзья в Севастополе, конечно, есть родственники, и я с ними общаюсь. Многие люди адекватно к этому относятся. Но да, они молчат, они боятся что-то сказать, и это правда", – добавила актриса.
Ксения Мишина с мамой Натальей в Киеве: фото
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В то же время, Ксения Мишина не скрывает, что у нее, как и у всех украинцев, ненависть ко всем россиянам. Она прямо говорит об этом своим коллегам и знакомым-молчунам и просит это понимать. Звезда считает, что разбираться и наказывать будем уже после войны.
"Очень сложно не ненавидеть, очень сложно принимать эту позицию молчать. Я пишу таким людям: "Если ты молчишь, то ты должен понимать нашу ненависть". Не писать: "Почему вы так реагируете? Почему вы такие злые, такие агрессивные?". Почему? А ты что-то потеряла? А на тебя нападали? А тебе разрушили жизнь? Ты чувствуешь то, что чувствуем мы? Это нормально вас всех ненавидеть, это такая нормальная сейчас реакция", – эмоционально заявила актриса.
Ксения Мишина и Крым
- В последний раз в оккупированном Крыму она была в январе 2022 года – приезжала к маме и показывала дом, в котором прошло ее детство, школу, ходила на базар.
- В прошлом году она очень часто наведывалась в Севастополь и даже возила туда жениха из "Холостячки" Александра Эллерта. В июне в ресторанном комплексе в Балаклаве актриса праздновала день рождения. А в июле, после громкого расставания с комиком, отдыхала с подругами в Ялте.
- В июне 2020 года в интервью ютуб-канала Rostyslove Production Мишина рассказывала, что в ее родном Севастополе простых людей – таксистов, продавщиц – "не устраивает нынешняя ситуация", а родители "очень любят свою землю, свой дом", поэтому переезжать к ней в Киев не хотят.
- После, как утонул крейсер "Москва", актриса написала в своем инстаграме: "Мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать своего дитя… У меня больше нет дома. Его забрали, и я давно отгоревала эту потерю".