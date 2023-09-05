Эсхакзай сейчас время времени ездит на передовую к украинским военным. Недавно в процессе съемок Рамина попала под вражеский обстрел.
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Рамина рассказала о жизни в Москве
Когда в 2014 году в Украине началась война, Рамина Эсхакзай снималась в проекте "Холостяк". После шоу она решила уехать в Москву, чтобы учиться актерскому мастерству в школе Константина Райкина. По ее словам, тогда у нее был "ветер в голове".
В Москве я снимала квартиру с подругой. Были мнения остаться в Москве, особенно когда россияне начали идти ко мне на интервью, и я была и на этом рынке, и на том… Они просто хотели использовать украинскую аудиторию, чтобы продвигать свои нарративы,
– вспомнила журналистка.
Уже после начала полномасштабного российского вторжения в Рамины появлялись мысли о самоубийстве.
"Как жить, если я здесь не нужна, а туда я не хочу ехать. Я просто облажалась. Я максимально верила стране, ориентировалась на страну, которая потом пришла с войной в мою страну", – призналась Эсхакзай.
Блоггерша не скрывает – украинцы начали ее хейтиты, говорили ехать в Россию, хотя она избрала Украину
А когда пишут, что из-за тебя началась война, для моей психики – это трагедия. То, что я ошибалась – это трагедия. Я думала, что я не хочу жить. Думала, что было бы круто не проснуться. Психика была максимально напряжена,
– вспоминает Рамина
Эсхакзай прокомментировала интервью с Лободой
Интервьюерша объяснила, в чем была ошибка Светланы Лободы, с которой она записала интервью. Блогерша надеялась, что певица признает свою вину, но та промолчала.
"Как человек, она хорошая. Но при полномасштабном вторжении, когда Лобода была в России, на нее повлияла пропаганда. Мне хотелось, чтобы она сказала у меня в интервью: "Люди, извините, я ошибалась, я облажалась". Но она сказала, что не жалеет", – заявила Рамина.
Смотрите интервью с Раминой Эсхакзай: видео
Кто из звезд раньше работал в России
- До 2020 года группа "Время и Стекло" зарабатывала деньги в России на клубных выступлениях и концертах. Надя Дорофеева не любит вспоминать о ошибках прошлого, но признала, что ей было комфортно считать себя аполитичной.
- Виталий Козловский в 2018 году оскандалился выступлением в России, состоявшемся на 9 мая. Он признал, что совершил ошибку. В настоящее время музыкант защищает Украину на передовой.
- Андрей Бедняков часто ездил на съемки в Москву и являлся ведущим многих проектов. По его словам, в Украине шоумен не хотел брать на работу. Теперь ему стыдно за работу в России.
- Даша Астафьева также объездила Россию с концертами до 2014 года и продолжила зарабатывать там деньги после. Она находилась в Питере и других городах, где выступала с корпоративами и концертами. После начала вторжения она оправдалась за эти выступления.