Эсхакзай сейчас время времени ездит на передовую к украинским военным. Недавно в процессе съемок Рамина попала под вражеский обстрел.

Интересно К выступлениям Сергея Бабкина и 5'nizza за границей причастны россияне: Снежана Бабкина ответила

Рамина рассказала о жизни в Москве

Когда в 2014 году в Украине началась война, Рамина Эсхакзай снималась в проекте "Холостяк". После шоу она решила уехать в Москву, чтобы учиться актерскому мастерству в школе Константина Райкина. По ее словам, тогда у нее был "ветер в голове".

В Москве я снимала квартиру с подругой. Были мнения остаться в Москве, особенно когда россияне начали идти ко мне на интервью, и я была и на этом рынке, и на том… Они просто хотели использовать украинскую аудиторию, чтобы продвигать свои нарративы,

– вспомнила журналистка.

Уже после начала полномасштабного российского вторжения в Рамины появлялись мысли о самоубийстве.

"Как жить, если я здесь не нужна, а туда я не хочу ехать. Я просто облажалась. Я максимально верила стране, ориентировалась на страну, которая потом пришла с войной в мою страну", – призналась Эсхакзай.

Блоггерша не скрывает – украинцы начали ее хейтиты, говорили ехать в Россию, хотя она избрала Украину

А когда пишут, что из-за тебя началась война, для моей психики – это трагедия. То, что я ошибалась – это трагедия. Я думала, что я не хочу жить. Думала, что было бы круто не проснуться. Психика была максимально напряжена,

– вспоминает Рамина

Эсхакзай прокомментировала интервью с Лободой

Интервьюерша объяснила, в чем была ошибка Светланы Лободы, с которой она записала интервью. Блогерша надеялась, что певица признает свою вину, но та промолчала.

"Как человек, она хорошая. Но при полномасштабном вторжении, когда Лобода была в России, на нее повлияла пропаганда. Мне хотелось, чтобы она сказала у меня в интервью: "Люди, извините, я ошибалась, я облажалась". Но она сказала, что не жалеет", – заявила Рамина.

Смотрите интервью с Раминой Эсхакзай: видео

Кто из звезд раньше работал в России