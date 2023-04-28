Рамина Эсхакзай порвала с юристом после помолвки и обещала, что "грязного белья не будет", но о планах на будущее рассказала. Она говорит, что на свидание пока не ходит, потому что скучает, привыкает быть одна, но не исключает того, что построит семью с мужчиной, у которого уже есть дети.
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Рамина Эсхакзай не хочет рожать детей
Я чайлдфри. Ничего не изменилось, я тоже не хочу рожать своих детей. Но готова усыновить или удочерить. Я даже готова к отношениям с мужчиной, у которого есть дети,
– призналась Рамина Эсхакзай.
С Евгением Прониным они продолжают общаться как друзья, а параллельно она навещает психолога, чтобы разобраться, где была неправа.
"Я занимаюсь поиском, чтобы в последующие свои отношения не переносила те триггеры, которые были у меня с Евгением… Важно не начинать новых отношений ради того, чтобы забыть то, что у меня было. Для меня важно понять, чего я хочу и какие у меня личные границы. Нужно пройти этот период горевания", – прокомментировала интервьюер.
- Напомним, в сентябре прошлого года в подкасте Дианы Глостер Рамина говорила, что не надо зацикливаться на том, чтобы родить ребенка, потому что "часики тикают". Она всегда думала о том, что можно усыновить малыша, потому что просто не хочет в роддом.