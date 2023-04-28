Рамина Эсхакзай порвала с юристом после помолвки и обещала, что "грязного белья не будет", но о планах на будущее рассказала. Она говорит, что на свидание пока не ходит, потому что скучает, привыкает быть одна, но не исключает того, что построит семью с мужчиной, у которого уже есть дети.

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Рамина Эсхакзай не хочет рожать детей

Я чайлдфри. Ничего не изменилось, я тоже не хочу рожать своих детей. Но готова усыновить или удочерить. Я даже готова к отношениям с мужчиной, у которого есть дети,

– призналась Рамина Эсхакзай.

С Евгением Прониным они продолжают общаться как друзья, а параллельно она навещает психолога, чтобы разобраться, где была неправа.

"Я занимаюсь поиском, чтобы в последующие свои отношения не переносила те триггеры, которые были у меня с Евгением… Важно не начинать новых отношений ради того, чтобы забыть то, что у меня было. Для меня важно понять, чего я хочу и какие у меня личные границы. Нужно пройти этот период горевания", – прокомментировала интервьюер.