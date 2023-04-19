Рамина Эсхакзай разошлась с женихом после 5 лет отношений: "Грязного белья не будет"

Ютуб-блогерша и интервьюерка Рамина Эсхакзай порвала с юристом Евгением Прониным, с которым встречалась 5 лет. Он сделал предложение девушке в мае 2021 года, но до свадьбы так и не дошло.

31-летняя Рамина Эсхакзай отказалась объявлять причину разрыва и заявила, что не будет давать никаких интервью на эту тему. Даже друзьям-журналистам. Они с Евгением якобы разошлись не из-за измен и насилия, а как взрослые сознательные люди.

Читайте также Павел Вышебаба развелся с женой: почему их брак вошел в историю

Рамина Эсхакзай разошлась с женихом

Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были точно самыми лучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств,

– заявили Рамина и Евгений.

"Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения", – отметили эксы.

В инстаграм-сторис Рамина добавила: "И такое в жизни бывает. От меня не ждите никаких комментариев и интервью на эту тему. Никаких исключений для коллег-журналистов. Спасибо".

Что известно об отношениях Рамины с Евгением Прониным