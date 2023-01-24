За время полномасштабного вторжения Рамина неоднократно общалась с военными, политиками и т.д. Теперь журналистка отважилась приехать в самую горячую точку Украины – Бахмут.

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Рамина Эсхакзай попала под обстрел в Бахмуте

Блоггерка опубликовала на личной странице в инстаграмме видео, где показала свою опасную поездку в Бахмут. Рамина пробыла в городе три дня, постоянно слышала, как вокруг идут боевые действия. Однажды она попала под артиллерийские обстрелы. Тогда рядом с Эсхакзай находились военные, операторы и жених, которые смогли ее успокоить.

Друзья, не беспокойтесь, я уже еду в Киев. Впервые попала под артиллерийские обстрелы, испугалась. Ребята-операторы уже не в первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы не знаю, что делала! А Женя еще подкалывать меня успевал,

– написала Рамина под видео.

Многие поклонники написали Рамине слова благодарности и поддержки, но она отметила, что просто делает свою работу. Это не "показуха и геройство": "Война – это страшно. Это не хайп – это ужас. И я не герой. Я просто делаю то, что умею делать лучше всего – показываю людей, рассказываю истории. Это мое оружие. Единственное, с чем соглашусь – да, я не сцикло. У меня есть стержень. Но при данных обстоятельствах надо достать свой стержень всем, у кого он есть, и еб*шить на своем фронте. Потому что не так все просто, как думают гражданские".

Напомним, недавно на канале Рамины Эсхакзай вышло интервью с "Пташкой" Екатериной Полищук. Девушка призналась, что не успела сказать жениху, что согласна выйти за него замуж. Любимый "Пташки" погиб в Мариуполе в начале полномасшатбного вторжения. А накануне девушка потеряла близкого друга.