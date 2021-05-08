Бойфренд Рамин Эсхакзай – известный юрист и адвокат. Он сделал девушке предложение во время отдыха на Мальдивах и получил утвердительный ответ. Об этом пара сообщила на личных страницах.
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Рамина Эсхакзай выходит замуж
Девушка опубликовала фото, где демонстрирует золотое кольцо с небольшим драгоценным камнем на безымянном пальце. "Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!", – поделилась Рамина.
Такое же фото обнародовал новоиспеченный жених Евгений Пронин: "Я рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому говорю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!".
Рамина Эсхакзай выходит замуж / Фото из инстаграма блогерши
Под сообщением Рамин Эсхакзай множество комментариев с поздравлениями с помолвкой. Однако нашлись и такие, что начали критиковать девушку и ее бойфренда за размер кольца и камня. Поэтому блогерша уже ответила на критику.
Умение радоваться за других – черта хороших и самодостаточных людей. Хорошо, что таких у меня 99,9%. А те курочки, которые не оценили размер бриллианта, меня порадовали. Хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. Побольше. Дело вкуса. Он или есть, или тебе всегда мало,
– написала Рамина.
Личная жизнь Рамины Эсхакзай
- Рамина Эсхакзай впервые стала известна благодаря шоу "Холостяк". Она была его участником в 5 сезоне, в котором главным героем был Сергей Мельник.
- В 2016 году появились слухи о том, что Рамина закрутила роман с известным украинским артистом Виталием Козловским. Уже в следующем году он сделал предложение девушке.
- Пара уже начала готовиться к свадьбе, когда неожиданно Эсхакзай бросила Козловского. Девушка рассказала впоследствии, что певец планировал забрать у нее все деньги, которые им подарили бы на праздновании, у них не было интимной жизни. Также Виталий заявил девушке, что у него есть другая любимая.
- Артист не давал четких комментариев о расставании с Раминой. Однажды он лишь сообщил, что больше эта женщина в его жизни не существует.
- После разрыва с Виталием Козловским Эсхакзай начала встречаться с Евгением Прониным, а впоследствии они стали жить вместе. Сейчас Рамина – известная блогерша и автор проекта "Ходят слухи". Девушка признавалась, что ненавидит бывшего за то, что повесил на нее ярлык "бывшей возлюбленной Козловского", так как всего она добилась самостоятельно.