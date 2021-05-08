Бойфренд Рамин Эсхакзай – известный юрист и адвокат. Он сделал девушке предложение во время отдыха на Мальдивах и получил утвердительный ответ. Об этом пара сообщила на личных страницах.

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Рамина Эсхакзай выходит замуж

Девушка опубликовала фото, где демонстрирует золотое кольцо с небольшим драгоценным камнем на безымянном пальце. "Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!", – поделилась Рамина.

Такое же фото обнародовал новоиспеченный жених Евгений Пронин: "Я рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому говорю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!".



Рамина Эсхакзай выходит замуж / Фото из инстаграма блогерши

Под сообщением Рамин Эсхакзай множество комментариев с поздравлениями с помолвкой. Однако нашлись и такие, что начали критиковать девушку и ее бойфренда за размер кольца и камня. Поэтому блогерша уже ответила на критику.

Умение радоваться за других – черта хороших и самодостаточных людей. Хорошо, что таких у меня 99,9%. А те курочки, которые не оценили размер бриллианта, меня порадовали. Хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. Побольше. Дело вкуса. Он или есть, или тебе всегда мало,

– написала Рамина.

Личная жизнь Рамины Эсхакзай