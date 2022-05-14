Позицией Kalush Orchestra уже восхищаются Катя Осадчая, Владимир Остапчук, Сергей Стерненко, Эктор Хименес-Браво, Злата Огневич и другие. Все детали далее.

Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти защитников Мариуполя из "Азовстали"

Что Kalush Orchestra сказал о Мариуполе и "Азовстале"

Я хочу попросить вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас,

– произнес лидер Kalush Orchestra после выступления.

Kalush Orchestra призвал спасти бойцов "Азовстали": видео из финала Евровидения-2022

Реакция украинского шоу-биза на призыв Kalush Orchestra об "Азовстале"

Сергей Стерненко

"Рад, что они представляют Украину, а не любительница Москвы и летать в оккупированный Крым", – написал общественный деятель в своем телеграмме , имея в виду Alina Pash. Она одержала победу на Нацотборе Евровидения-2022, но упустила возможность представлять Украину из-за незаконного визита в Крым.

Kalush уже выиграл. Какими бы ни были результаты конкурса. Даже если дисквалифицируют,

– добавил Сергей Стерненко.

Владимир Остапчук

"Надо иметь большую смелость и яйца так сказать на весь мир. Save Mariupol, Save Azovstal", – отреагировал шоумен в своем инстаграмме .

Катя Осадчая

Ребята, спасибо! Несмотря на запрет политических высказываний, ребята это сделали. Да, могут дисквалифицировать, но что это в сравнении с тем, что можно призвать мир спасти жизнь наших бойцов,

– высказалась телеведущая.

"Пусть победа на Евровидении будет предвестником главной победы Украины! А если нет, то это выступление и призыв помочь Мариуполю того стоили", – добавила Осадчая в инстаграме.

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Александр Ткаченко

Kalush Orchestra привлекли внимание зрителей к ситуации в Мариуполе и на "Азовстале". Что заслуживает отдельного спасибо. Это крайне важный жест, который еще раз доказывает, что культура – мягкая сила. Которая вносит свой вклад в борьбе Украины,

– заявил министр культуры в телеграме.

"Сегодня вся Европа солидарна с Украиной и поддерживает нас в это непростое время. Спасибо! Верим в победу не только на культурном фронте, но и на военном", – поделился своими ожиданиями Ткаченко.

Игорь Кондратюк

"Kalush уже победил! Призыв Save Azovstal – это грубое нарушение существующих правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников "Азовстали" больше, чем за судьбу, место конкурсантов из Украины. Евровидение не может быть вне политики во время войны в Европе", – поделился мнениями Кондратюк в фейсбуке.

Alyona Alyona

"Помогите Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас", – процитировала рэперша Kalush Orchestra и отметила политических лидеров – Бориса Джонсона, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и других – в своем инстаграме.

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Анастасия Суббота

"Kalush Orchestra, ребята вы лучшие! Help Ukraine! Save Mariupol! Save Azovstal", – написала "Мисс Украина Вселенная 2019" в инстаграм-профиле.