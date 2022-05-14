14 мая состоится грандиозный финал Евровидения-2022, в котором определят победителя международного песенного конкурса. На сцене двенадцатой уже выступила украинская группа Kalush Orchestra.
Важно Евровидение-2022: все финалисты песенного конкурса
Kalush Orchestra выступили в финале Евровидения-2022
Коллектив взорвал зал Турина энергичной постановкой и исполнением песни Stefania, которая уже полюбилась всему миру.
Отдельного внимания заслуживала постановка номера, которая была такой, как и в первом полуфинале. Сцена светилась красным, а также сине-желтым цветом. На экране показали глаза матери, которые испытывают разные эмоции, а на земле качались тени, воспроизводившие фигуры музыкантов.
Во время выступления украинским музыкантам подпевал, казалось, весь зал. В конце выступления лидер группы Олег Псюк призвал поддержать Украину, спасти Мариуполь и "Азовсталь".
Save Mariupol, save Azovstal now!
– обратился Олег Псюк со сцены Евровидения в Турине.
Евровидение-2022 – Украина – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео
Одежда парней из Kalush Orchestra воспроизводила украинскую культуру и традиции. Солист группы Олег Псюк пел в яркой рубашке и буковинском кептаре, а также фирменной розовой панамке. Сопилкар Тимофей Музычук появился в наряде гуцульского стиля – рубашка, черес (пояс) и старинный сердак (свитка).
Реакция зала и сети
Выступление Kalush Orchestra сопровождалось подпеванием из зала, к тому же публика стоя смотрела на украинцев. В конце ребята сорвали громкие аплодисменты, долго не стихавшие.
В сети уже активно обсуждается номер Kalush Orchestra. Хотя меньшинство считает, что представители Украины переоценены, большинство поддерживают нашу страну и музыкантов.
- "Невероятно";
- "Да держать, Украина";
- "Победители";
- "Да, Украина, Слава Украине!";
- "Лучшая музыка этого Евровидения";
- "Мы любим тебя, Украина. Держись, Слава Украине!";
- "Болеем за Украину";
- "Вау! Я в восторге".
Текст песни Stefania Kalush Orchestra
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово