Позицією Kalush Orchestra вже захоплюються Катя Осадча, Володимир Остапчук, Сергій Стерненко, Ектор Хіменес-Браво, Злата Огнєвіч та інші. Усі деталі далі.

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Що Kalush Orchestra сказав про Маріуполь та "Азовсталь"

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз,

– виголосив лідер Kalush Orchestra після виступу.

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Реакція українського шоу-бізу на заклик Kalush Orchestra про "Азовсталь"

Сергій Стерненко

"Радий, що вони представляють Україну, а не любителька Москви та літати в окупований Крим", – написав громадський діяч у своєму телеграмі, маючи на увазі Alina Pash. Вона здобула перемогу на Нацвідборі Євробачення-2022, але втратила можливість представляти Україну через незаконний візит до Криму.

Kalush вже переміг. Якими б не були результати конкурсу. Навіть якщо дискваліфікують,

– додав Сергій Стерненко.

Володимир Остапчук

"Треба мати велику сміливість та яйця так сказати на весь світ. Save Mariupol, Save Azovstal", – відреагував шоумен у своєму інстаграмі.

Катя Осадча

Хлопці, дякуємо! Попри заборону політичних висловлювань хлопці це зробили. Так, можуть дискваліфікувати, але що це в порівняні з тим, що можна закликати світ врятувати життя наших бійців,

– висловилася телеведуча.

"Нехай перемога на Євробаченні буде передвісником головної перемоги України! А якщо ні, то цей виступ і заклик допомогти Маріуполю того коштували", – додала Осадча в інстаграмі.

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Олександр Ткаченко

Kalush Orchestra привернули увагу глядачів до ситуації в Маріуполі та на "Азовсталі". Що заслуговує окремого дякую. Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м'якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі України,

– заявив міністр культури у телеграмі.

"Сьогодні вся Європа солідарна з Україною і підтримує нас в цей непростий час. Дякуємо! Віримо в перемогу не тільки на культурному фронті, а й на військовому", – поділився своїми сподіваннями Ткаченко.

Ігор Кондратюк

"Kalush вже переміг! Заклик Save Azovstal – це грубе порушення існуючих правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників "Азовсталі" більше, ніж за долю, місце конкурсантів з України. Євробачення не може бути поза політикою під час війни в Європі", – поділився думками Кондратюк у фейсбуці.

Alyona Alyona

"Допоможіть Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз", – процитувала реперка Kalush Orchestra та позначила політичних лідерів – Бориса Джонсона, Емманюеля Макрона, Олафа Шольца та інших – у своєму інстаграмі.

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Анастасія Субота

"Kalush Orchestra, хлопці ви найкращі! Help Ukraine! Save Mariupol! Save Azovstal", – написала "Міс Україна Всесвіт 2019" в інстаграм-профілі.