Маша Ефросинина уверена, что на 80-й день героической борьбы Украины законы мира не действуют, ведь "одна страна сдерживает варварскую войну, которая ведется вне всех правил". Поэтому, по мнению телезвезды, рокеры из Kalush Orchestra поступили на Евровидении-2022 как настоящие патриоты, как каждый украинец, который оказался бы на их месте.

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Маша Ефросинина о заявлении Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Kalush Orchestra доказали, что когда убивают твой народ, не имеет никакого значения, потеряешь ты баллы конкурсанта или будешь дисквалифицирован. Имеет значение только то, что сделал бы каждый Украинец сегодня – говорил бы миру правду и призвал к участию в противостоянии геноцида нации! Браво, ребята,

– убеждена Маша Ефросинина.

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Заметим, организаторы Евровидения заявили, что дисквалификации Kalush Orchestra не будет: "Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Полный текст публикации Маши Ефросининой:

Восемьдесят дней Украина доказывает всему миру, что законы мировой системы не действуют – одна страна сдерживает варварскую войну, которая ведется вне всех правил! Мы первые проходим через то, что называется осознанием подлинных ценностей жизни!

Kalush Orchestra доказали сегодня, что когда убивают твой народ, не имеет никакого значения, потеряешь ты баллы конкурсанта или будешь дисквалифицирован. Имеет значение только то, что сделал бы каждый Украинец сегодня, стоя перед двести миллионной аудиторией, – говорил бы миру правду и призывал к участию в противостоянии геноциду нации! Браво, ребята.