Происходили невероятные вещи, – Злата Огневич раскрыла детали первой вечеринки на "Холостячке"

Осталось 10 дней до начала нового сезона "Холостячки". Злата Огневич решила рассекретить несколько деталей первой вечеринки. Звезда призналась, что участники поражали ее своей оригинальностью.

17 сентября состоится премьера второго сезона романтического проекта "Холостячка". Участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.

К слову Илья из "Холостячки" показал возлюбленную, с которой идет на новый романтический проект

Злата Огневич о первой вечеринке

Чтобы покорить исполнительницу, мужчины будут идти на непредсказуемые решения и будут удивлять "Холостячку". По словам знаменитости, первая вечеринка – знакомство со всеми, уже ошеломила Злату Огневич.

"Во время первой вечеринки – знакомства с мужчинами – происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте... Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер", – призналась звезда.

Артистка добавила, что каждый участник делал все возможное, чтобы обратить ее внимание и очаровать.

Все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон "Холостячки" будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным,

– подчеркнула Злата Огневич.

Что известно об участниках шоу

Уже стали известны первые имена мужчин, которые будут бороться за чувства Златы Огневич: