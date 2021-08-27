Романтик с "Холостячки" Илья Рыбальченко готов на всю страну рассказать о проблемах в отношениях с на 9 лет моложе него Аленой. Вместе они участвуют в новом сезоне реалити-шоу "Эксы".

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Пара закрутила роман больше 5 лет назад благодаря сайту знакомств. За три месяца до "Холостячки" Илья и Алена разбежались, а после окончания съемок – сошлись снова. Однако, по словам влюбленных, их отношения далеко неидеальные.

Дело в том, что Алена не доверяет Илье. Он якобы позиционирует себя как холостяк и флиртует с другими девушками.

Илья показывал свою полигамность, флиртовал с девушками в сообщениях, изменял, проявлял агрессию. Он меня обесценивал и не понимал этого,

– делится девушка.

В то же время экс-участник "Холостячки" уверен, что не дает поводов для ревности. Любимая якобы импульсивно реагирует на мелочи.

"Мы сказали друг другу, что этот проект должен расставить все точки над "i". Либо здесь нам удастся найти компромиссы и спокойствие, разобраться с претензиями, либо стоит заканчивать отношения", – добавил Илья Рыбальченко.



Илья с "Холостячки" с девушкой Аленой / Фото "Новый канал"

Добавим, Илья не единственный участник "Холостячки", который вернулся к бывшей после проекта. Финалист Андрей Рыбак возобновил отношения с Алиной, которой обещал не влюбиться в Ксению Мишину. Он является лучшим другом победителя Александра Эллерта, поэтому они парами отдыхали в Одессе.