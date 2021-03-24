Прогоняет зиму: Катя Осадчая показала фото повседневного образа
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится фото с поклонниками. На днях она показала свой повседневный образ в теплом наряде.
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто приоткрывает завесу личной жизни и показывает яркие моменты. На днях звезда поделилась новыми фото из будней.
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Повседневный образ Кати Осадчей
Телеведущая устроила небольшую фотосессию в парке. Она предстала перед камерой в комфортной одежде, ведь не стесняется выбирать удобство в противовес роскошности.
Звезда примерила бежевый вязаный свитер и черные брюки-клеш. Сверху Катя Осадчая одела белый пуховик и дополнила образ синей шапкой и кроссовками на массивной подошве. Она улыбалась, что свидетельствовало о удачном начале дня.
Телеведущая спрятала волосы под шапкой и позировала перед объективом без макияжа. Она часто появляется на публике без косметики и щеголяет натуральной красотой.
"Теплой одеждой отгоняем зиму", – лаконично прокомментировала сообщение Катя Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Стильные образы Кати Осадчей
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