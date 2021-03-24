Известная украинская телеведущая Катя Осадчая часто делится фото с поклонниками. На днях она показала свой повседневный образ в теплом наряде.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая часто приоткрывает завесу личной жизни и показывает яркие моменты. На днях звезда поделилась новыми фото из будней.

Смотрите также Хочу семью, где муж имеет время на жену, – любимая Дзидзьо рассказала о сложных отношениях с ним

Повседневный образ Кати Осадчей

Телеведущая устроила небольшую фотосессию в парке. Она предстала перед камерой в комфортной одежде, ведь не стесняется выбирать удобство в противовес роскошности.

Звезда примерила бежевый вязаный свитер и черные брюки-клеш. Сверху Катя Осадчая одела белый пуховик и дополнила образ синей шапкой и кроссовками на массивной подошве. Она улыбалась, что свидетельствовало о удачном начале дня.

Телеведущая спрятала волосы под шапкой и позировала перед объективом без макияжа. Она часто появляется на публике без косметики и щеголяет натуральной красотой.

"Теплой одеждой отгоняем зиму", – лаконично прокомментировала сообщение Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Стильные образы Кати Осадчей